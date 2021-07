Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg

Vechta für das Stadtgebiet und den südlichen Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 02.07.2021, in der Zeit von 15:10 bis 18:45 Uhr, wurde ein Pkw Skoda Superb in Molbergen, Industriering auf dem Parkplatz eines Indoorspielplatzes vermutlich beim Ein-/Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 1860 0.

Cloppenburg - Einbruch in Fitnesscenter

In der Zeit von Freitag, 02.07.2021, 18:00 Uhr, bis Samstag, 03.07.2021, 07:50 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Fitnessstudio in Cloppenburg, Hagenstraße. Bislang unbekannte Täter entwendeten Sportgeräte und Sportequipment. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 1860 0.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Freitag, 02.07.2021, 18:00 Uhr, bis Samstag, 03.07.2021, 11:30 Uhr, wurde ein Renault Trafic in Emstek, Heinrich-Hertz-Straße, von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren, wodurch der linke Außenspielgel beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 200 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 1860 0.

Essen (Oldenburg) - Diebstahl von Pkw

In der Zeit von Freitag, 02.07.2021, 22:00 Uhr, bis Samstag 03.07.2021, 10:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in Essen (Oldenburg), Schillerstraße, einen blauen Pkw Opel Corsa, amtliches Kennzeichen CLP-VK 472. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 1860 0.

Cloppenburg - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, 03.07.2021, gegen 05:05 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mann aus Essen (Oldenburg) mit seinem Pkw die Löninger Straße in Cloppenburg. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,85 %o. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein wurde einbehalten.

Garrel - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Samstag, 03.07.2021, gegen 11:00 Uhr, befuhr ein 83 - jähriger Molberger mit seinem Pedelec den Radweg an der B 72 in Varrelbusch in Richtung Friesoythe. Ein 28-jähriger Pkw - Fahrer aus Lastrup, der die Molberger Straße befuhr, übersah den Radfahrer beim Abbiegen auf die B 72. Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch der Pedelec Fahrer leicht verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 500 Euro geschätzt.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Samstag, 03.07.2021, gegen 12.50 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Löninger mit seinem Pkw die Bunner Straße aus Richtung Bunnen kommend in Richtung Brokstreek. Ausgangs einer Linkskurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Durch den Unfall wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Emstek - Verkehrsunfall mit Flucht

Am Samstag, 03.07.2021, zwischen 18.10 und 18.40 Uhr, war ein Pkw Skoda Superb auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Emstek, Halener Straße, abgestellt. In diesem Zeitraum touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein-/Ausparken den geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 1860 0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell