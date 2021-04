Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Suttrop - Kraftfahrzeugroller gestohlen

Warstein (ots)

In der Nacht zu Freitag (23. April) entwendeten Unbekannte zwischen 19.30 Uhr und 7 Uhr, vom Eschenweg in Suttrop einen silbernen Kraftfahrzeugroller der Marke Piaggio, Typ NRG50 mit dem Versicherungskennzeichen 352SUE. Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder dem Verbleib des "Rollers" machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02902-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

