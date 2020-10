Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Vermutlicher Steinwurf von Überführung auf A98 - Zeugenaufruf

Am Dienstag, den 27.10.2020, gegen 14:50 Uhr, befuhr ein PKW-Fahrer die A98 vom AD Weil am Rhein in Richtung Lörrach. Bei der Autobahnüberführung - vor der Anschlussstelle Eimeldingen - sollen mehrere Steine in Richtung seines Pkws gefallen sein. Der PKW wurde hierbei beschädigt.

Nach Passieren der Überführung soll der Autofahrer im Rückspiegel zwei Personen auf dieser erkannt haben. Eine weitere Beschreibung der Personen liegt nicht vor.

Es besteht der Verdacht, dass die zwei unbekannten Personen die Steine geworfen haben. Neben dem PKW-Fahrer soll ebenfalls ein LKW-Fahrer die fallenden Steine beobachtet haben.

Der Verkehrsdienst Weil am Rhein, 07621 9800-0, sucht Zeugen.

