Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg - Altstadt: 21- Jährige bei Raub niedergeschlagen - Zeugen gesucht

FreiburgFreiburg (ots)

Zu einem Raub kam es am Montag, 26.10.2020, gegen 22:50 Uhr in der Erasmusstraße in Freiburg.

Die 21-jährige Geschädigte hielt mit ihrem Auto in der Erasmusstraße an, um an ihren Kofferraum zu gehen. Als sie neben dem Auto stand verpasste ihr völlig unvermittelt eine vermutlich männliche Person einen Schlag auf ihre rechte Gesichtshälfte und entfernte sich in der Folge von der Örtlichkeit. Die Geschädigte bemerkte kurz darauf, dass aus ihrer Jackentasche 10 Euro und Zigaretten entwendet wurden.

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um eine männliche Person mit dunkler Jogginghose, welche in Begleitung von 1-2 weiteren Personen war.

Gesucht werden Zeugen des Vorfalls, welche Angaben zur beschriebenen Situation in der Erasmusstraße machen können. Diese werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0761 / 882 5777 zu melden.

dm

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Dorothea Müller

Pressestelle

Telefon: 0761/ 882- 1018

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell