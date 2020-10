Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlinger Kirchplatz: Nach kurzer Flucht festgenommen - wichtige Zeugin gesucht

Bereits am 18.10.2020, gegen 22.20 Uhr, hatten Polizeibeamte des Polizeirevier Freiburg-Nord auf dem Stühlinger Kirchplatz in Freiburg eine Personenkontrolle durchgeführt. Während der Kontrolle einer kleinen Gruppe, flüchteten plötzlich zwei Personen über das Gelände der Hebelschule in Richtung Eschholzstraße und Wannerstraße.

Eine aufmerksame Fahrradfahrerin erkannte offenbar die Situation und versuchte sich einem der Flüchtenden mit Ihrem Fahrrad in den Weg zu stellen.

Im Weiteren bot die Passantin den Polizeibeamten zur weiteren Verfolgung Ihr Fahrrad an.

Letztendlich konnte der flüchtende, ein 28-jähriger Mann aus Gambia, gestoppt und festgenommen werden. Bei der anschließender Kontrolle und Durchsuchung seiner mitgeführten Gegenstände konnte noch eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Bei einer Absuche des Fluchtweges mit einem Rauschgift-Spürhund wurde weiteres Betäubungsmittel aufgefunden.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761-882-4421) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die den Vorfall beobachtet haben. Insbesondere die Radfahrerin, welche mit den eingesetzten Polizeibeamten Kontakt hatte wird als wichtige Zeugin dringend gesucht.

