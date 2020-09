Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrraddiebstahl

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagmittag wurde in einer privaten Zufahrt in der Frühlingstraße ein Mountainbike entwendet.

Die Besitzerin des Fahrrads stellte es dort ab und unterhielt sich mit Anwohnern im Innenhof. Währenddessen wurde das Fahrrad entwendet. Die Diebe brauchten nur wenige Minuten. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke "Rockrider".

Zeugen, denen am Sonntag zwischen 12 und 14 Uhr etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Kaiserslautern unter der 0631 369-2150 zu melden. |elz

