Polizei Mettmann

POL-ME: Unfall unter Alkoholeinfluss: 65-Jährige wird leicht verletzt - Velbert - 1911024

Mettmann (ots)

Am Donnerstag (07. November 2019) ist im Kreuzungsbereich Am Lindenkamp / Am Kostenberg in Velbert ein betrunkener Autofahrer mit einer Autofahrerin zusammen gestoßen. Dabei wurde eine 65 Jahre alte Frau aus Velbert leicht verletzt.

Gegen 19 Uhr befuhr ein 54 Jahre alter Mann mit seinem Citroen Berlingo die Straße am Lindenkamp. Als er in den Kreuzungsbereich Am Lindenkamp / Am Kostenberg einfuhr, stieß er mit einer 65 Jahre alten VW-Fahrerin zusammen, welche die Straße Am Kostenberg in Richtung Heidestraße befuhr. Zeugen beobachteten den Unfall und alarmierten umgehend Rettungskräfte und Polizei.

Als die Polizei am Unfallort eintraf, stellten die Beamten fest, dass der 54-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Eindruck und ergab einen Wert von annähernd 1,2 Promille (0,58 mg/l). Die Folgen für den Mann: Er wurde zur Blutprobenentnahme auf die Velberter Wache gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 65-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 6.500 Euro.

