Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gönnheim - PKW entwendet

Gönnheim (ots)

Am Samstagabend wurde in der Zeit von 23:20 - 23:30 Uhr ein VW Transporter entwendet, der im Fußgönheimer Weg in Gönnheim offen und mit dem Zündschlüssel steckend abgestellt worden war. Die Tatörtlichkeit befindet sich in der Nähe der "Gänsewiese", an welcher zum Tatzeitpunkt eine Veranstaltung stattgefunden haben soll. Sollten Sie Zeuge des Vorfalls geworden sein oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, setzen Sie sich bitte unter 06322/9630 oder per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963-0

Telefax: 06322 963-120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de



SB: Madeleine Weber



