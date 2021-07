Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Körperverletzung

Am Sonntag, dem 04. Juli 2021, kam es gegen 06.00 Uhr auf dem Gelände einer Diskothek in der Elbestraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren stark alkoholisierten Personen. Zum Zeitpunkt der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme befanden sich noch etwa 50 Personen auf dem rückwärtigen Parkplatz der Diskothek. Einige der Beteiligten hatten sich beim Eintreffen der Polizei bereits von der Örtlichkeit entfernt. Die vor Ort verbliebenen Personen zeigten sich gegenüber den vor Ort eingesetzten Beamten äußerst unkooperativ und aggressiv. Im Zuge dieser Handgreiflichkeiten waren ein 23-Jähriger aus Emstek und ein 26-Jähriger aus Garrel verletzt worden. Beide begaben sich zur medizinischen Abklärung in ärztliche Behandlung. Die polizeilichen Ermittlungen zur Verifizierung des Sachverhaltes dauern noch an.

Friesoythe - gemeinschädliche Sachbeschädigung

Zwischen Samstag, den 03.Juli 2021, 12.00 Uhr und Sonntag, den 04.Juli 2021, 18.00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter die Glasscheibe einer Bushaltestelle am Großen Kamp Ost zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Sonntag, dem 04. Juli 2021, kam es um 09.45 Uhr auf der Altenoyther Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 73-Jährige aus Friesoythe beabsichtigte, aus dem Kellerdamm kommend nach links auf die Altenoyther Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie einen 75-Jährigen aus Oldenburg, welcher mit seinem PKW die "Altenoyther Straße" in Fahrtrichtung Bundesstraße B401 befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Die Beteiligten blieben unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 6000 Euro.

