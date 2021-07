Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Unbefugter Gebrauch eines Fahrzeugs

In der Zeit zwischen Sonntag, 4. Juli 2021, 22.00 Uhr und Montag, 5. Juli 2021, 4.30 Uhr, nahm eine bislang unbekannte Person einen Schlepper von einem Hof in der Schleusenstraße und fuhr mit diesem über den benachbarten Acker. Dabei wurde ein Weidentor sowie eine Buchenhecke beschädigt. Anschließend wurde der Schlepper wieder in der Hofeinfahrt abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel 04499 922200 entgegen.

