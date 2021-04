Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Diebstahl eines Mountainbikes

Zwischen Mittwoch, 14. April 2021, 18.00 Uhr und Donnerstag, 15. April 2021, 06.30 Uhr kam es im Fledermausweg zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus einer Garage ein Mountainbike der Marke Giant, Modell Anthem X. Dieses hatte einen blau/schwarzen Rahmen, einen weißen Sattel, sowie schwarze Griffe und schwarze Felgen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

Zwischen Mittwoch, 14. April, 2021, 18.00 Uhr und Donnerstag, 15. April 2021, 08.15 Uhr kam es an der Großen Straße zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschmierte zwei Außenwände einer Kirche mit weißer Farbe. Zwischen 18.00 und 07.30 Uhr kam es an der Oldenburger Straße ebenfalls zu einer Sachbeschädigung. Hier wurden Wände, Rolltore und Fenster eines Firmengebäudes mit Farbe beschmiert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 15. April 2021, wurde gegen 17.00 Uhr ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne auf dem Bergweg kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 15. April 2021, kam es gegen 10.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße "An der Bleiche" zu einem Verkehrsunfall. Eine 54-jährige Pkw-Fahrerin aus Holdorf übersah beim Rückwärtsfahren eine72-jährige Fußgängerin aus Neuenkirchen-Vörden, die die Straße überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die 72-Jährige leicht verletzt wurde. Sie wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 15. April 2021, kam es zwischen 08.45 und 09.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Christoph-Bernhard-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen VW Golf, der dort geparkt war. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des 1000 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-913560) entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 15. April 2021, kam es gegen 14.20 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer fuhr von der Einfahrt einer Baustelle auf die Hauptstraße auf und übersah hierbei einen 45-jährigen Motorradfahrer aus Goldenstedt. Es kam zu einer Berührung, durch die das Motorrad beschädigt worden ist. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Bei dem Fahrzeug des Verursachers könnte es sich um einen Geländewagen der Marke Audi gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-967220) entgegen.

Visbek - Schwerer Verkehrsunfall

Am Freitag, 16. April 2021, kam es gegen 05.33 Uhr an der Kreuzung der Straßen Hagstedt und Visbeker Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Visbek wollte von der Straße Hagstedt auf die Visbeker Straße auffahren. Hierbei übersah er einen 55-jährigen Pkw-Fahrer aus Büren (Nrw), der auf der Visbeker Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Visbeker schwer verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Der 55-Jährige wurde leicht verletzt. Die Feuerwehren Rechterfeld und Visbek rückten mit acht Fahrzeugen und 47 Einsatzkräften aus. Sie befreiten den 19-Jährigen aus seinem Pkw. Nach der ersten Versorgung durch Rettungskräfte wurde er durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Für die Zeit der Rettungsmaßnahmen wurde die Unfallstelle zeitweise voll gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Eine Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Bakum - Mit gefälschten Versicherungsdokumenten unterwegs

Am Donnerstag, 15. April 2021, 11.00 Uhr, stoppten Beamte in Bakum, Harmer Straße, den VW-Golf eines 26-jährigen Dinklagers. An dem VW-Golf waren britische Kennzeichen angebracht, obwohl der 26-Jährige schon längere Zeit in Dinklage wohnt. Bei einer Überprüfung in England konnte vor Ort ermittelt werden, dass für den VW-Golf nur ein verminderter Steuersatz in England gezahlt wird, nämlich nur ein "Garagentarif", das heißt, dass der Wagen nicht gefahren werden darf. Der Dinklager legte den Beamten zudem eine Versicherungsbescheinigung einer litauischen Versicherung vor. Die Beamten wurden auch hier stutzig und kontrollierten daher noch den Versicherungsschutz in Litauen. Hier wurde bekannt, dass für den Pkw kein Versicherungsvertrag ausgegeben wurde, die vorgelegte Versicherungsbescheinigung könnte daher gefälscht sein. Daher wurden die britischen Kennzeichen eingezogen, die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Dinklager wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt, u.a. wegen Urkundenfälschung, fehlenden Versicherungsschutzes und den Verstoß gegen das Kfz-Steuergesetz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell