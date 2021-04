Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Diebstahl aus Baucontainer

Zwischen Mittwoch, den 14.April 2021, gegen 18.00 Uhr und Donnerstag, den 15.April 2021, um 05.30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in zwei Baucontainer am Brachvogeldamm ein und entwendeten einen Außenborder. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel.: 04498-923770) entgegen.

Bösel - versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Zwischen Dienstag, den 13.April 2021, gegen 22.00 Uhr und Mittwoch, den 14.April 2021, um 07.30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter die Tür eines Einfamilienhauses an der Robert-Glaß-Straße gewaltsam zu öffnen. Es blieb jedoch bei einem Versuch. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel.: 04494-922620) entgegen.

Friesoythe - Fahren ohne Führerschein

Am Donnerstag, den 15.April 2021, gegen 14.30 Uhr befuhr ein 40-jähriger Friesoyther mit seinem Kleinkraftrad die Barßeler Straße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

Saterland - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 15.April 2021, zwischen 09.00 Uhr und 10.50 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW die Beethovenstraße und touchierte einen dort geparkten Anhänger. Anschießen entfernte er sich von der Unfallstelle. An dem Anhänger entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel.: 04498-923770) entgegen.

Barßel/Harkebrügge - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 15.April 2021, gegen 13.36 Uhr befuhr ein 61-jähriger aus Edewecht mit seinem PKW die Dorfstraße in Richtung Friesoythe. Hier kam ihm auf seiner Fahrspur ein grüner Traktor entgegen. Der Edewechter musste nach rechts ausweichen und fuhr dabei gegen den Außenspiegel eines geparkten PKW. Der Fahrer des Traktors setzte seine Fahrt fort. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel (Tel.:04499-922200) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell