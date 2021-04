Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Schneiderkrug - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 15. April 2021, kam es gegen 05.54 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Sülzbührener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer beschädigte dort einen Mülleimer und ein Werbeschild. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des 500 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-932180) entgegen.

Essen/Oldbg. - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 15. April 2021, kam es gegen 13.30 Uhr auf der Langen Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Transporter-Fahrer überholte im Kreuzungsbereich der Langen Straße und der Ahauser Straße einen Radfahrer. Hierbei kam er auf die Gegenfahrbahn, wo eine 23-jährige Radfahrerin aus Essen/Oldbg. ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei stürzte sie und verletzt sich leicht. Der unbekannte Transporterfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Cloppenburg fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kastenwagen mit Cloppenburger Kennzeichen handeln. Der Fahrer soll es sich um einen älteren Herrn mit Brille und roter Oberbekleidung gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434-924700) entgegen.

Emstek - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 15. April 2021, kam es gegen 16.15 Uhr auf der Halener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Zettemin Carlsruhe übersah beim Verlassen des Parkplatzes eines Verbrauchermarktes eine 18-jährige Pedelec-Fahrerin aus Höltinghausen, die auf dem Radweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die 18-Jährige leicht verletzt wurde.

Cloppenburg/Bremen - Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen, Drogen und Bargeld sichergestellt

Am Donnerstag, 08. April 2021, fanden umfangreiche Ermittlungen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta ihren vorläufigen Höhepunkt. Ein 43-jähriger Mann, der in Cloppenburg lebt, stand im Verdacht im Oldenburger Münsterland mit Drogen zu handeln. Die Ermittlungen führten schließlich am 08. April dazu, dass die Polizeibeamten eine Lieferung verfolgen und unmittelbar im Anschluss zugreifen konnten. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung in Cloppenburg wurden 25 Gramm mutmaßliches Kokain und 130 Gramm mutmaßliches Heroin beschlagnahmt. Derzeit wird für die Betäubungsmittel von einem Straßenverkaufswert von bis zu 13.000 Euro ausgegangen. Außerdem fanden die Beamten weitere potentielle Beweismittel für den Drogenhandel. Der 43-Jährige wurde wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Drogen vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der Mann am Freitag, 09. April 2021 einem Haftrichter beim Amtsgericht Cloppenburg vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die mutmaßlichen Lieferanten des Cloppenburgers wurden ebenfalls vorläufig festgenommen. Hierbei handelte es sich um zwei 33 und 40 Jahre alte Bremer. Die Durchsuchung der Wohnung des 33-Jährigen in Bremen führte zur Beschlagnahme von 50 Gramm mutmaßlichem Heroin und 20.000 Euro Bargeld. Außerdem wurden auch hier potentielle Beweismittel für Drogenhandel sichergestellt. Die beiden Bremer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Bakum - Mit gefälschten Versicherungsdokumenten unterwegs

Am Donnerstag, 15. April 2021, 11.00 Uhr, stoppten Beamte in Bakum, Harmer Straße, den VW-Golf eines 26-jährigen Dinklagers. An dem VW-Golf waren britische Kennzeichen angebracht, obwohl der 26-Jährige schon längere Zeit in Dinklage wohnt. Bei einer Überprüfung in England konnte vor Ort ermittelt werden, dass für den VW-Golf nur ein verminderter Steuersatz in England gezahlt wird, nämlich nur ein "Garagentarif", das heißt, dass der Wagen nicht gefahren werden darf. Der Dinklager legte den Beamten zudem eine Versicherungsbescheinigung einer litauischen Versicherung vor. Die Beamten wurden auch hier stutzig und kontrollierten daher noch den Versicherungsschutz in Litauen. Hier wurde bekannt, dass für den Pkw kein Versicherungsvertrag ausgegeben wurde, die vorgelegte Versicherungsbescheinigung könnte daher gefälscht sein. Daher wurden die britischen Kennzeichen eingezogen, die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Dinklager wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt, u.a. wegen Urkundenfälschung, fehlenden Versicherungsschutzes und den Verstoß gegen das Kfz-Steuergesetz.

