Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - gemeinschädliche Sachbeschädigung

Am Mittwoch, den 14. April 2021, kam es gegen 21.20 Uhr zu einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung bei einem Schulzentrum in der Elisabethstraße. An insgesamt 18 Eingangstüren der Grund- und Oberschule, sowie auch an den Eingangstüren der sog. Kleinen und Großen Sporthalle, wurden durch bislang unbekannte Täter die außenliegenden Drehknäufe der Schließzylinder zerstört. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 4800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lastrup unter der Telefonnummer (0 44 72) 93 28 60 entgegen.

Cloppenburg OT Schneiderkrug - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, den 15. April 2021, befuhr um 04.55 Uhr ein 54-jähriger Goldenstedter mit seinem PKW die Emsteker Straße. Als er einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde, fiel auf, dass er lediglich im Besitz einer ausländischen Fahrerlaubnis war. Zudem war ihm von Seiten der Behörden versagt worden, ein Kraftfahrzeug zu führen. Dem Goldenstedter wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell