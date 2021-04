Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Einbruchdiebstahl in Gartenschuppen

Im Zeitfenster zwischen Montag, dem 12. April 2021, 18.00 Uhr, und Mittwoch, dem 14. April 2021, 13.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Gartenschuppen in der Nieberdingstraße ein. Sie entwendeten jeweils eine Kettensäge sowie eine Heckenschere des Herstellers "Bosch". Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (0 44 42) 80 84 60 entgegen.

Damme - Ladendiebstahl

Am Mittwoch, den 14. April 2021, begaben sich gegen 18.40 Uhr drei zunächst unbekannte Täter in einen Verbrauchermarkt an der Wiesenstraße. Während einer der Männer die Mitarbeiterin an der Kasse in ein Gespräch verwickelte, passierten die beiden anderen mit zahlreichen entwendeten Zigarettenschachteln den Kassenbereich. Als die Mitarbeiterin dies bemerkte, verließen alle drei Täter den Markt fluchtartig. Ein Mitarbeiter des Supermarktes nahm ihre unmittelbare Verfolgung auf. Es gelang ihm, einen der Diebe zu stellen und ihn mitsamt der entwendeten Ware in den Markt zurückzubringen. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Ermittlungen konnte die Identität aller drei Täter geklärt werden: Es handelt sich dabei um drei Männer im Alter zwischen 40 und 52 Jahren, die ihren Wohnsitz in den Landkreisen Harburg bzw. Ludwigslust-Parchim unterhalten.

Vechta - Ladendiebstahl mit anschließendem Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Mittwoch, den 14. April 2021, kam es in einem Verbrauchermarkt an der Falkenrotter Straße zu einem Ladendiebstahl. Als die Täterin, eine 49-jährige Frau aus Vechta, vom Ladendetektiv auf ihr Fehlverhalten angesprochen wurde, flüchtete sie fußläufig in Richtung Zitadellenpark. Dort konnte sie von Beamten des Polizeikommissariates Vechta gestellt werden. Nach Zuführung zur Dienststelle leistete die Beschuldigte Widerstand. Eine 24-jährige Polizistin und ihr 33-jähriger Kollege wurden hierdurch leicht verletzt.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, den 14. Apri 2021, befuhr um 16.55 Uhr ein 47-jähriger Rollerfahrer aus Damme die Große Straße. Er wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei fiel auf, dass ihm von Seiten der Behörden das Recht entzogen worden war, von seiner ausländischen Fahrerlaubnis Gebrauch zu machen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Mittwoch, den 14. April 2021, gegen 12.05 Uhr, übersah eine 87-jähriger PKW-Fahrerin aus Damme beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr in der Lindenstraße einen ebenfalls aus Damme stammenden 86-jährigen Pedelec-Fahrer. Dieser war gerade im Begriff, die Fahrbahn zu überqueren. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. An seinem Pedelec und am PKW der Unfallverursacherin entstand keinerlei Schaden.

Lohne - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Mittwoch, den 14. April 2021, befuhr um 13.45 Uhr eine 50-jährige PKW-Fahrerin aus Lohne die Brinkstraße in Richtung Steinfelder Straße. Dort beabsichtigte sie, nach links auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes einzubiegen. Hierbei übersah sie eine 31-jährige Fahrradfahrerin aus Lohne, welche gerade den Radweg entlang der Brinkstraße in Richtung Innenstadt befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Abklärung vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. An ihrem Fahrrad, sowie am Auto der Unfallverursacherin, entstand leichter Sachschaden.

Visbek OT Varnhorn - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Mittwoch, den 14. April 2021, kam es gegen 15.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Wildeshauser Straße. Eine 22-jährige Visbekerin befuhr mit ihrem PKW die Straße Varnhorn in Fahrtrichtung Wildeshauser Straße. Dort beabsichtigte sie, rechts abzubiegen. Im Zuge des Abbiegevorganges übersah sie eine 58-jährige Frau aus Visbek, welche mit ihrem Pedelec den dortigen Radweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die Pedelec-Fahrerin kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Das Pedelec, sowie der PKW der Unfallverursacherin, wurde durch den Unfall leicht beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf 3000 Euro.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 14. April 2021, befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Kleinlasters die Driverstraße in Fahrtrichtung Universität. Unmittelbar hinter der Kreuzung Münsterstraße, auf Höhe der dortigen Metzgerei, touchierte er einen dort ordnungsgemäß abgestellten PKW Renault Clio. Hierdurch wurde der PKW im Heckbereich beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (0 44 41) 94 30 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell