Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Diebstahl eines Kfz-Kennzeichens

In der Zeit zwischen Montag, dem 12. April 2021, 16.00 Uhr, und Dienstag, dem 13. April 2021, 18.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das Kennzeichen eines in der Eschstraße an der Wohnanschrift des Geschädigten abgestellten PKW. Das entwendete Kennzeichen lautet: CLP - VI 665. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Löningen unter der Telefonnummer (0 54 32) 80 38 40 entgegen.

Garrel - Brandgeschehen in einer Garage

Am Abend des 14. April 2021 brach gegen 19.10 Uhr in einer Garage in der Straße Bürgerhöhe aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Der Brand konnte durch den 43-jährigen Hauseigentümer noch vor Eintreffen der Garreler Feuerwehr, welche mit 26 Einsatzkräften vor Ort erschien, gelöscht werden. Es entstand kein Gebäudeschaden. Der Hauseigentümer zog sich im Zuge der Löscharbeiten leichte Verletzungen zu.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, den 14. April 2021, wurde ein 22-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg im Adolph-Kolping-Ring einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. In diesem Zusammenhang konnte er den Beamten keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell