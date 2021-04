Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Montag, dem 05. April 2021 und Montag, dem 12. April 2021, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Friesoyther Straße diverse Dachschindeln eines dort befindlichen Bekleidungsgeschäftes. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bösel unter der Telefonnummer (0 44 94) 92 26 20 entgegen.

Friesoythe OT Gehlenberg - gemeinschädliche Sachbeschädigung

In der Zeit von Dienstag, 13. April 2021, 17.30 Uhr, bis Mittwoch, 14. April 2021, 08.00 Uhr, wurde auf dem Gelände der Gehlenberger Grundschule eine Sitzbank beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 50 Euro. Hinweise zur Ermittlung der Täter nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer (0 44 91) 9 31 60 entgegen.

Saterland OT Strücklingen - Fahren unter Drogeneinfluss i.V.m. Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, den 14. April 2021 wurde um 06.30 Uhr ein 35-jähriger Saterländer in der Bahnhofstraße in Strücklingen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Überprüfung konnte er den Beamten keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Zudem ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Im Anschluss wurde ihm eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell