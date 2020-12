Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Hamm-HerringenHamm-Herringen (ots)

Ein betrunkener 31-Jähriger hat am frühen Sonntagmorgen, gegen etwa 6 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der Hafenstraße verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der Mann aus Hamm befuhr mit einem VW Golf die Hafenstraße in Richtung stadteinwärts. In Höhe eines Firmengrundstücks kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr zwei Gitterzaunelemente. Das total beschädigte Fahrzeug ließ der Unfallverursacher zurück und entfernte sich unerlaubt. Der alkoholisierte Fahrzeugführer konnte durch Polizeibeamte ermittelt werden. Ein Arzt entnahm ihm in der Polizeiwache zwei Blutproben. Der Führerschein und das Fahrzeug des 31-Jährigen wurden sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro. (ag)

