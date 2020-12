Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Kaffeerösterei

Hamm-MitteHamm-Mitte (ots)

Ein Unbekannter brach in der Nacht zu Samstag, gegen 1.55 Uhr, in ein Kaffeefachgeschäft an der Brüderstraße ein. Dem Mann gelang es ein Kellerfenster aufzuhebeln und sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Er konnte Bargeld, ein Handy und mehrere Flaschen Spirituosen entwenden. Der Täter wird als "älterer Mann" beschrieben. Zur Tatzeit war er mit einer dicken Winterjacke und einer Käppi bekleidet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ag)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell