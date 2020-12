Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 19-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-WestenHamm-Westen (ots)

Leicht verletzt wurde ein 19-jähriger Ford-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 11. Dezember auf der Wilhelmstraße. Gegen 14.55 Uhr fuhr der 19-Jährige in östliche Richtung und musste Höhe Westenschützenhof verkehrsbedingt anhalten. Ein 42-jähriger Corsa-Fahrer fuhr von hinten auf. Der 19-Jährige will selbstständig einen Arzt aufsuchen. (kt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell