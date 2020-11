Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Gemeinde Dornstadt und Polizei teilen mit: Weltkriegsbombe im Schutt gefunden /

Die Autobahn A8 bei Dornstadt muss heute (Freitag) vorübergehend gesperrt werden.

Hintergrund ist der Fund einer Weltkriegsbombe am Donnerstag auf einem Firmengelände nahe der Autobahn. Die hatten Arbeiter gegen 17 Uhr in einem Schutthaufen entdeckt. Nach Einschätzung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Baden-Württemberg könnte es sich um eine Sprengbombe handeln. Um diese sicher entschärfen zu können, muss ab etwa 11.30 Uhr das Gelände in einem Umkreis von etwa 300 Metern um den Fundort evakuiert werden. Davon betroffen ist auch die Autobahn A8. Sie wird deshalb zwischen Ulm-West und Merklingen in beide Richtungen für mindestens eine halbe Stunde vollständig gesperrt.

Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Wichtig ist jedoch, dass die Ortsdurchfahrt Tomerdingen auf der U31 ebenfalls gesperrt und deshalb der Verkehr durch Scharenstetten und Luizhausen auf die B10 umgeleitet wird. Die Polizei bittet darum, den ausgeschilderten Umleitungsstrecken zu folgen.

