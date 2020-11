Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim - Radfahrerin kollidiert mit Auto

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt am Donnerstag bei einem Unfall in Sontheim eine Seniorin.

Die Frau war nach Angaben der Polizei gegen 17.30 Uhr mit dem Rad in der Straße "Am Meilenstein" in Richtung Gundelfinger Straße unterwegs. An der Einmündung bog sie nach links ab und missachtete dabei die Vorfahrt einer von links kommenden Opel-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß erlitt die Frau lebensgefährliche Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei aus Heidenheim (Tel. 07321/97520) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt rund 3.000 Euro. Zur Unfallzeit herrschte dichter Nebel. Einen Helm trug die Frau nicht.

Das Risiko von Stürzen kann zwar durch eigenes vorausschauendes und umsichtiges Verhalten, insbesondere bei der Teilnahme im Straßenverkehr, deutlich reduziert werden. Ganz auszuschließen ist die Unfallgefahr durch eigene oder Fehler anderer jedoch nie - wir alle machen Fehler, ob Kinder oder Erwachsene! Die dann drohenden Folgen: Schwere oder leider manchmal sogar tödliche Verletzungen können durch den richtigen Schutz verhindert oder zumindest deutlich gemindert werden. Mit der Aktion "Schütze Dein Bestes!" wirbt die Polizei mit ihren Sicherheitspartnern dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen.

