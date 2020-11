Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Einbrecher stehlen Geld und hinterlassen hohen Schaden

In der Nacht zum Donnerstag stiegen Unbekannte in Warthausen in ein Gebäude ein.

UlmUlm (ots)

Im Schutz der Dunkelheit machten sich die Täter an einem Gebäude in der Straße Untere Stegwiesen zu schaffen. Dort hebelten sie ein Fenster auf und stiegen ein. Auf der Suche nach Barem brachen sie eine Tür auf. Sie fanden Geld, mit dem sie unerkannt flüchteten. Nach ersten Schätzungen beträgt der angerichtete Sachschaden rund 10.000 Euro. Jetzt ermittelt die Polizei aus Biberach. Wer in der Nacht Verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Telefon-Nr. 07351/4470 melden.

Die Polizei rät zur Vorbeugung. Gewerbeobjekte sind immer wieder Ziele von Einbrechern. Im Internet finden Sie auf der Seite www.polizei-beratung.de Tipps und Verhaltenshinweise, wie Sie sich vor einem Einbruch in Ihr Gewerbeobjekt schützen können.

