Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 12-Jähriger bei Unfall im Kreisverkehr leicht verletzt

Hamm-RhynernHamm-Rhynern (ots)

Im Kreisverkehr Rhynerberg kam es am frühen Samstagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 12-jähriger Mitfahrer leicht verletzt wurde. Gegen 18.50 Uhr stieß der Audi eines 44-Jährigen mit dem Mercedes einer 57-Jährigen während des Einfahrens in den Kreisverkehr zusammen. Das Kind, welches sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Rücksitz des Daimlers befand, wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht, von wo es nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 4500 Euro geschätzt, wobei der Mercedes nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Sämtliche Unfallbeteiligten stammen aus Hamm.(es)

