POL-FR: Weil am Rhein: Feuerwehreinsatz - Essen angebrannt

Aufgrund eines Rauchmelders fuhr am Montag, 08.02.2021 gegen 06.15 Uhr die Feuerwehr nach Friedlingen in die Inselstraße. Die Wohnung zu dem Rauchmelder konnte schnell lokalisiert werden. Die Wohnungstür musste von der Feuerwehr gewaltsam geöffnet werden. Ursache der Rauchentwicklung war ein angebranntes Essen auf dem Herd. Es befanden sich keine Personen in der Wohnung. Es wurde niemand verletzt. Außer dem angebrannten Essen entstand kein Sachschaden. Die Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort.

