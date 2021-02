Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Diebstahl aus Taxi

Freiburg (ots)

Ein Taxifahrer befand sich am Samstag, 06.02.2021, gegen 18.50 Uhr in Friedlingen in der Hauptstraße außerhalb seines Fahrzeuges um mit einem Mann zu sprechen, welcher die dortigen Taxi-Parkplätze blockierte. In dieser kurzen Zeit nahm ein unbekannter Mann die Taxi-Geldbörse, in welcher sich 800 Schweizer Franken befanden, aus dem Taxi. Der Taxi-Fahrer meint, dass die beiden Männer zusammen agiert haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell