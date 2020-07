Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Ganderkesee: Auffinden eines Vermissten nach umfangreichen Suchmaßnahmen

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 25.07.2020, gegen 17:50 Uhr wurde ein 83-Jähriger aus der Gemeinde Ganderkesee als vermisst gemeldet. Er wurde letztmalig gegen 15:30 Uhr gesehen. Aufgrund von Vorerkrankungen wurde mit einem Großaufgebot von Kräften unterschiedlicher Hilfsorganisationen nach dem Vermissten gesucht. An der Suche beteiligten sich neben vier Streifenwagen der Polizei auch etliche Kräfte der FFW Ganderkesee. Zudem kamen Flächensuchhunde der Rettungshundestaffel aus Lemwerder und ein sogenannter Mantrailer zum Einsatz. Außerdem war die Drohnengruppe der SEG Malteser von den Standorten Ganderkesee und Cloppenburg ebenfalls in die Maßnahmen eingebunden. Der 83-Jährige konnte schlussendlich gegen 06:15 Uhr wohlbehalten aufgefunden werden.

