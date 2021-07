Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Kennzeichendiebstahl

Am Montag, 5. Juli 2021, zwischen 8.30 Uhr und 15.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen das Kennzeichenpaar "VEC- BL 400" von einem Renault, welcher auf einem Firmenparkplatz in der Industriestraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Montag, 5. Juli 2021, um 14.00 Uhr, wollte ein 65-jähriger Autofahrer aus Vechta, von der Falkenrotter Straße kommend, auf die B69 in Richtung Oldenburg abbiegen. Hierbei übersah er einen 54-jährigen Autofahrer aus Löningen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 11000 Euro.

Bakum - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 5. Juli 2021, um 16.17 Uhr befuhr ein 23-jähriger Transporterfahrer aus Vechta die Essener Straße in Richtung Vechta. In einer Linkskurve kam ihm ein Transporter entgegen. Es kam im Kurvenbereich zu einem Zusammenstoß der Außenspiegel. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

