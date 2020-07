Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Karlsruhe (ots)

Ein 58-jähriger Mercedes-Fahrer wurde am Montag gegen 21:50 Uhr in der Unteröwisheimer Straße in Ubstadt-Weiher einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Polizeibeamten stellten zunächst fest, dass die am Fahrzeug angebrachten Kurzzeitkennzeichen für eine andere zulässige Fahrt bestimmt waren. Bei einer anschließenden Überprüfung der Personalien führte der 58-jährige lediglich einen italienischen Führerschein mit sich, welcher nicht mehr gültig war. Der Beschuldigte muss daher mit einer Anzeige zwecks "Fahren ohne Fahrerlaubnis" rechnen. Auch wurden an dem Führerschein Merkmale festgestellt, welche eine Fälschung vermuten lassen. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Christina Krenz, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell