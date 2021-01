Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees- Diebstahl von Baustelle/ Täter entwenden Stromzähler von Baustelle

Rees (ots)

Unbekannte Täter entwendeten über das Wochenende (22.-25.01.2021) einen Stromzähler von dem Gelände einer Baustelle am Westring. Die Täter schnitten dazu die zum Stromzähler führenden Kupferkabel ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell