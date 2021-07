Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Sedelsberg - Pedelecdiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 3. Juli 2021, 19.00 Uhr und Sonntag, 4. Juli 2021, 8.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein verschlossenes Damen-Pedelec der Marke Kalkhoff Agattu i8 aus einem Carport in der Siedlerstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter 04498 923770 entgegen.

Barßel - Einbruch in eine Wohnung

Am Montag, 5. Juli 2021, zwischen 8.00 Uhr und 12.15 Uhr, kam es in der Ankerstraße zu einem Einbruch in eine Dachgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses. Bislang unbekannte Personen drangen gewaltsam in die Wohnung ein und entwendeten Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel 04499 922200 entgegen.

Bösel - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 5. Juli 2021, um 17.55 Uhr, geriet ein 21-jähriger Autofahrer aus Bösel in der Parkstraße in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

