Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Autofahrer bei Wildunfall schwer verletzt, LK VG

PR Ueckermünde (ots)

Am 07.04.2021 gegen 19:15 Uhr befuhr ein 31-jähriger Fahrzeugführer eines PKW Peugeot 207 die L 28 zwischen Eggesin in Richtung Ahlbeck. Auf Höhe der ehemaligen Bundeswehrkaserne wechselte Rehwild die Fahrbahn. Der Fahrzeugführer kam beim Ausweichmanöver nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrsschild und kam letztendlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrzeugführer, der polnischer Staatsbürger ist, konnte seinen Kleinwagen nach dem Unfall selbstständig verlassen, musste jedoch vor Ort durch einen Notarzt behandelt und im AMEOS - Klinikum Ueckermünde stationär aufgenommen werden. Am älteren PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5.000,- EUR. Im Einsatz befanden sich die Freiwillige Feuerwehr Eggesin, ein Rettungswagen,ein Notarztwagen und ein Funkstreifenwagen der Polizei Ueckermünde. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

