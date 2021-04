Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Blaues Citroën-Wohnmobil gestohlen - Zeugenaufruf

Niepars/Martensdorf (ots)

Zwischen Donnerstagabend und heute Morgen wurde aus Martensdorf (Gemeinde Niepars) ein neuwertiges blaues Wohnmobil der Marke Citroën-Jumper mit Kennzeichen NVP-S296 gestohlen. Das Wohnmobil im Wert von etwa 65.000 Euro ist zum Tatzeitpunkt zusätzlich mit Sat-Schüssel, Solaranlage und Markise ausgestattet gewesen.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung:

- Wer hat das blaue Wohnmobil in den vergangenen Tagen im Raum Martensdorf oder in anderen Regionen gesehen (möglicherweise ohne Kennzeichen oder mittlerweile mit einem anderen)? - Wer hat seit dem 1. April 2021 Beobachtungen in Martensdorf im Zusammenhang mit auffälligen Personen oder Autos gemacht?

Hinweise bitte an das Polizeirevier Barth unter der Telefonnummer 038231 / 67224 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Eventuell könnte das beschriebene blaue Wohnmobil auch zum Verkauf im Internet auftauchen. Wem eine solche Anzeige auffällt, bitten wir ebenfalls, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell