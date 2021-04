Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in Bergen/ Rügen-60-jährige Frau erleidet Rauchgasvergiftung

Bergen/ Rügen (ots)

Bei einem Brand in der Katholischen Kirchgemeinde St. Bonifatius in Bergen/ Rügen am 05.04.2021, gegen 22.15 Uhr wurde eine 60-jährige Frau verletzt. Sie wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zum Brandausbruch in einer Mietwohnung im Nebengebäude der Kirchgemeinde. Der Feuerwehr gelang es schnell den Brand zu löschen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 50.000 EUR. Die Brandursache soll am Vormittag des 06.04.2021 genau untersucht werden.

