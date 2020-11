Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Eigentümer eines Mountainbikes gesucht - Kripo bittet um Mithilfe - Wem gehört das türkisfarbene Bike?

Kaarst

Am Freitag (30.10.), gegen 12:45 Uhr, wurden Polizeibeamte in Kaarst-Büttgen auf der Vom-Stein-Straße im Rahmen von Ermittlungen auf ein Mountainbike aufmerksam, das ersten Einschätzungen zufolge aus einem Diebstahl stammen könnte. Das Fahrrad wurde noch vor Ort sichergestellt. Ein möglicher Tatverdacht richtet sich aktuell gegen einen 20-jährigen Kaarster.

Da der rechtmäßige Eigentümer bisher nicht herausgefunden werden konnte, wendet sich die Kriminalpolizei nunmehr direkt an die Bevölkerung. Bei dem Zweirad handelt es sich um ein türkisfarbenes MTB der Marke Trek Marlin mit 29-Zoll-Reifen und Scheibenbremsen. Am Rahmen befindet sich eine Halterung für ein Schloss. Ein Foto des Fahrrads ist der Meldung beigefügt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 23 in Kaarst unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

