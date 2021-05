Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mittelbiberach - Mann berührt sich unsittlich

Am Dienstag soll ein Unbekannter in Mittelbiberach sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben.

Ulm (ots)

Wie der Polizei am Mittwoch mitgeteilt wurde, soll sich am Dienstag gegen 15.30 Uhr ein Unbekannter am Sportplatz im Bereich der Oberdorfer Straße aufgehalten haben. Der zeigte sich unsittlich und soll dort an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Das wurde wohl von Kindern beobachtet. Die Polizei Biberach (Telefon 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht nun Zeugen die Hinweise zu dem Unbekannten geben können. Der soll etwa zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen und etwa 180cm groß gewesen sein. Er war schlank, hatte kurzes braunes Haar und trug eine schwarze Jacke mit oliven Streifen, eine Jeanshose und dunkle Schuhe. Unterwegs soll er mit einem schwarzen Peugeot mit silbernen Felgen gewesen sein.

