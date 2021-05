Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Uttenweiler - Unfallverursacher geflüchtet

Am Donnerstag suchte ein Unbekannter nach einem Unfall auf der B312 das Weite.

Kurz vor 17 Uhr meldete ein Zeuge einen Unfall auf der B312 zwischen Ahlen und Uttenweiler. Beim Eintreffen der Polizei befand sich niemand an der Unfallstelle, jedoch entdeckte die Polizei frische Unfallspuren. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein unbekanntes Auto von Ahlen in Richtung Uttenweiler. Etwa 300 Meter nach der Abzweigung Rupertshofen kam das unbekannte nach rechts auf das Kiesbankett. Danach fuhr der unbekannte Fahrer über die gesamte Fahrbahn nach links in eine Böschung. Dort überschlug sich das Auto wohl und kam auf den Rädern zum Stehen. Danach flüchtete der Unfallverursacher. Zurück blieb ein Flurschaden und ein beschädigter Leitpfosten. An der Unfallstelle fanden die Polizisten verschiedene Fahrzeugteile und Teile einer zerbrochenen Autoscheibe. Ebenso fanden die Polizisten ein Smartphone an der Unfallstelle. Das Polizeirevier Riedlingen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei Riedlingen (Telefon 07371/9380) sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Verursacher geben können.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht eine Geld- oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

