POL-OS: Osnabrück: Unbekannte zündeten "Bücherschrank" an

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen an der Ecke Arndtstraße/Schnatgang eine alte Telefonzelle angezündet, die als öffentlicher Bücherschrank diente. Ein Anwohner hatte gegen 04.50 Uhr Brandgeruch wahrgenommen und schließlich das Feuer in der mit Büchern, Spielen, DVD bestückten Telefonzelle entdeckt. Die Feuerwehr konnte letztendlich den Brand löschen, der "Bücherschrank wurde jedoch durch die Flammen zerstört. Die Polizei geht von einer vorsätzlich begangenen Tat aus und bittet um Hinweise auf den oder die Täter. Telefon: 0541/327-3103 oder -2115.

