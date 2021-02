Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Kradfahrer flüchtet vor Zivilstreifenwagen

Osnabrück (ots)

Im Bereich Sutthauser Straße, Ecke Brinkstraße, wurden zwei Polizisten am Samstagnachmittag, gegen 16.25 Uhr, auf den Fahrer eines Crossmotorrades aufmerksam und wollten diesen anhalten und kontrollieren. Der Zweiradfahrer missachtete jedoch die Anhaltesignale und setzte seinen Weg über einen Gehweg fort. Die Beamten folgten dem Motorradfahrer, der schließlich entgegen der Fahrtrichtung in die Wörthstraße einbog, beschleunigte und nach rechts auf die Iburger Straße abbog. Dort setzte er seinen Weg mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort, missachtete die rote Ampel an der Einmündung Ravensbrink und bog in die Straße ab. Im Folgenden kam es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen dem Flüchtigen, dem zivilen Streifenwagen und einem Holzpoller. Zeitgleich hatte der Zweiradfahrer offenbar technische Probleme mit seinem Crossmotorrad, woraufhin es den Beamten gelang den 20 Jahre alten Osnabrücker endgültig zu stoppen und zu kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass er ohne Führerschein unterwegs war und das Krad nicht versichert war. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Personen wurden nicht verletzt. An dem Streifenwagen entstand ein geringer Sachschaden. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, und Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrt des jungen Mannes gefährdet wurden, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0541/327-2215 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell