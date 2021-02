Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Seitenscheibe an SUV eingeschlagen

Osnabrück (ots)

Am Freitag, gegen 18.15 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer in der Nobbenburger Straße einen grauen SUV mit einer beschädigten Seitenscheibe und alarmierte die Polizei. Als die Beamten eintrafen stellten sie fest, dass Unbekannte an dem parkenden Mercedes eine Scheibe an der Beifahrerseite zerstört hatten. Ob der oder die Täter Diebesgut erlangten, ist zur Zeit noch unklar. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 0541/327-2215 bei der Osnabrücker Polizei.

