Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Anhänger und Pkw gestohlen

Osnabrück (ots)

An der Hannoverschen Straße, zwischen der Narupstraße und dem Großen Fledderweg, geriet ein abgestellter Anhänger ins Visier von Dieben. Diese machten sich in der Zeit von Donnerstagabend (22 Uhr) bis Freitagnachmittag (17.30 Uhr) an dem Schloss zu schaffen und nahmen den Fahrzeuganhänger sowie das darauf befindliche Altauto mit. Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen silberfarbenen Anhänger des Herstellers Thule, mit den amtlichen Kennzeichen OS-Z 2469, und einen silberfarbenen Opel Astra. Hinweise erbittet die Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2115.

