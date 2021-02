Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Geräteschuppen im Stadtteil Hengelage aufgebrochen

Quakenbrück (ots)

Ein an einem Carport angrenzender Geräteschuppen in der Fliederstraße geriet zwischen Donnerstag, 10 Uhr, und Freitag, 00.15 Uhr, ins Visier von Unbekannten. Der oder die Täter brachen das Schloss des Schuppens auf und stahlen daraus Werkzeuge, Gartengeräte und ein Pedelec. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Die Polizei in Bersenbrück bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich zu melden. Telefon 05439/9690.

