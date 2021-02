Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Diebstahl eines grünen Jaguar XJ6

Hasbergen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurde von einem Grundstück der Straße Am Stöhrenberg ein grüner Jaguar XJ6 gestohlen. Die Limousine hat das Baujahr 1984 und wird vom Täter möglicherweise noch mit den Originalkennzeichen OS-AW 558 benutzt. Wer Hinweise zum Verbleib des Autos geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte. Telefon: 05401-879500.

