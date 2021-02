Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Schornsteinbrand im Ortsteil Bruchmühlen

Melle (ots)

An einem Wohnhaus in der Meller Straße kam es am Freitagabend zu einem Schornsteinbrand. Der Hauseigentümer bemerkte die Flammen gegen 18.50 Uhr und alarmierte die Feuerwehr und die Polizei. Die ca. 15 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bruchmühlen ließen das Feuer kontrolliert ausbrennen. Personen wurden nicht verletzt.

