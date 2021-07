Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 5. Juli 2021, um 15.30 Uhr, parkte eine 68-jährige Autofahrerin aus ein Parklücke eines Parkplatzes in der Tabbenstraße aus und fuhr dabei gegen eine 51-jährige Fußgängerin, welche durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde.

Emstek - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 6. Juli 2021, um 13.38 Uhr, kam es auf der Halener Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer fuhr gemeinsam mit einem weiteren Fahrradfahrer auf dem dortigen Radweg in Richtung Ortsmitte und transportierte ein weiteres Fahrrad quer auf dem Gepäckträger. In Höhe der St. Florian-Straße übersah eine entgegenkommende Mädchengruppe das überstehende Fahrrad. Eine 15-jährige Fahrradfahrerin aus Halen stürzte und verletzte sich leicht. Der Unfall wurde nachträglich angezeigt. Der bislang unbekannte Unfallbeteiligte wurde als männlich und mit dunkler Hautfarbe beschrieben. Zeugen zu dem Unfall werden gebeten sich bei der Polizei Emstek unter 04473 932180 zu melden.

