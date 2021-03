Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Müllcontainer angezündet - Polizei sucht Zeugen

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Brennende Abfallcontainer sorgten am Samstag, 27. Februar, in Bockum-Hövel für zwei Polizei- und Feuerwehreinsätze.

Gegen 21.20 Uhr meldete ein Zeuge einen in Flammen stehenden Abfallcontainer auf dem Bockumer Friedhof an der Oberholsener Straße. Etwa drei Stunden später, gegen 00.15 Uhr, brannten zwei Altpapiercontainer auf einem Seitenstreifen am Krußenkamp. In beiden Fällen konnte die Feuerwehr die Brände schnell löschen. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen in der Nähe der Brandorte nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell