POL-HAM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Ein 71-Jähriger wurde am Sonntag, 28. Februar, gegen 14 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Verbindungsweg zwischen der Straße "Zur grünen Aue" und dem Hellweg verletzt. Der Pedelec-Fahrer befuhr den Geh-/Radweg in Fahrtrichtung Osten. Als er entgegenkommenden Kindern Platz machen wollte, geriet er mit seinem Rad gegen die Kante einer Stahlplatte auf der Fahrbahn und stürzte zu Boden. Die Stahlplatten sind in dem Bereich, aufgrund der ansässigen Baustelle an den Windrädern, für den Baustellenverkehr auf der Fahrbahn verlegt.

Der Radfahrer verletzte sich leicht. Er wird sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Es entstand geringer Sachschaden.(rs)

