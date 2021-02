Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verfolgungsjagd eines Drogenfahrers endet mit Crash

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein 37-Jähriger aus Hamm hat sich am frühen Samstagabend eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Die irre Fahrt begann, als zwei Hammer Streifenbeamte den Mann hinter dem Steuer eines Fords gegen 18 Uhr auf der Wittelkindstraße kontrollieren wollten. Statt anzuhalten gab der Fiesta-Fahrer mächtig Gas und raste halsbrecherisch mit über 100 Sachen in Richtung Bockum-Höveler Ortskern, wobei er drei Rotlicht zeigende Ampeln missachtete und den Gegenverkehr durch riskante Überholmanöver gefährdete. Beim Abbiegen von der Hammer Straße auf die Hohenhöveler Straße verlor der Verkehrsrowdy die Kontrolle über seinen Kleinwagen und bretterte gegen eine Abgrenzungsmauer. Doch damit nicht genug, nach diesem Salto flüchtete der PS-Junkie zu Fuß von der Unfallstelle. Nach etwa 100 Metern konnte er jedoch durch die Einsatzkräfte gestellt und festgenommen werden. Der Fiesta, in dem Betäubungsmittel aufgefunden werden konnten, wurde sichergestellt. Der 37-Jährige muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss, illegalem Besitz von Betäubungsmitteln, Verkehrsunfallflucht, Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen und Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.(es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell