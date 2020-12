Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 21.12.2020

Eschwege

Polizei Eschwege

55-jähriger Autofahrer baut Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagmorgen gegen 07.40 Uhr ist ein 55-jähriger Autofahrer aus Großalmerode auf der B 452 zwischen Rondell und Reichensachsen unterhalb der neuen Autobahnbrücke nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen Flutgraben gefahren. Als die verständigten Beamten der Polizei Eschwege vor Ort erschienen, unterzogen diese den Fahrer einem Atemalkoholtest, der mit 0,97 Promille positiv ausfiel. Der 55-Jährige muss sich daher wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten. Bei dem Unfall entstand lediglich Sachschaden am Auto des 55-Jährigen in noch unbekannter Höhe.

Polizei Eschwege nimmt Ermittlungen wegen Verdacht eines Raubdelikts und versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen 35-jährigen aus Wanfried auf

Nachdem es am Sonntagabend in einem Mehrfamilienhaus Wanfried zu einem Vorfall gekommen ist, wonach ein Pizza-Auslieferer mit einem baseballschlägerähnlichen Gegenstand bedroht worden sein soll, hat die Polizei in Eschwege Ermittlungen gegen einen 35-Jährigen u.a. wegen Verdacht eines Raubdelikts und versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Gegen 20.45 Uhr hatte ein 28-Jähriger aus Eschwege an eine Adresse in Wanfried Essen ausliefern wollen. Als der 28-Jährige den Betrag von knapp 26 Euro kassieren wollte, kam es offenbar zum Streit mit dem 35-Jährigen, der aufgrund eines zeitlichen Verzugs bei der Auslieferung nur 10 Euro zahlen wollte. Als der 28-Jährige seine Lieferung nach telefonischer Rücksprache mit seinem Arbeitgeber wieder mitnehmen wollte, habe seinen Angaben zu Folge der 35-Jährige einen baseballschlägerähnlichen Gegenstand genommen und versucht ihn zu schlagen. Der Pizzabote verließ letztlich das Wohnhaus und ließ das Essen zurück. Die daraufhin verständigte Polizei suchte dann die Örtlichkeit auf und konfrontierte den Tatverdächtigen mit den Vorwürfen. Einen Streit mit dem 28-Jährigen räumte der Mann ein, die weiteren Tatvorwürfe stritt dieser jedoch ab. Ein Atemalkoholtest bei dem 35-Jährigen ergab später einen Wert von 1,12 Promille. Hinsichtlich des genauen Tatgeschehens müssen jetzt die weiteren Ermittlungen ergeben, was an dem Abend genau vorgefallen ist.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall (1)

Auf der B 7 von Eschenstruth in Richtung Fürstenhagen hat am Sonntagmorgen um 09.00 Uhr ein 57-jähriger Autofahrer aus Spenge (LK Herford) ein Reh erfasst, das nach dem Aufprall davonlief. Am Auto des Mannes entstand dabei ein Schaden von 4000 Euro.

Wildunfall (2)

Am Montagmorgen um kurz vor 07.30 Uhr kollidierte ein 28-Jähriger aus Söhrewald mit einem Reh, als er mit einem Kleintransporter auf der Landesstraße L 3228 von Quentel in Richtung Hessisch Lichtenau unterwegs war. Das Tier lief nach der Kollision davon, am Fahrzeug des 28-Jährigen entstand ein Schaden von 1000 Euro.

29-jähriger Autofahrer touchiert Warnbake; Schaden 1000 Euro

Ein 29-jähriger Autofahrer aus Eschwege hat Montagmorgen gegen 06.15 Uhr auf der A 44 in der Abfahrt Hessisch Lichtenau West eine Warnbake touchiert, als er aus Unachtsamkeit nach links von seiner Fahrspur abkam. Sachschaden entstand hier lediglich am Auto des 29-Jährigen in Höhe von 1000 Euro.

Polizei Witzenhausen

Versuchter Einbruch in "Warteberghütte"; Polizei greift drei Tatverdächtige auf

Die Polizei in Witzenhausen ermittelt aktuell wegen versuchten Einbruchsdiebstahl gegen drei junge Erwachsene, die am Samstagnachmittag versucht haben sollen, in die Ausflugshütte "Warteberghütte" in Witzenhausen einzubrechen. Dazu kommen Ermittlungen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, da die verständigte Polizei bei einem der Tatverdächtigen auch Drogen auffand. Samstagnachmittag gegen 17.15 Uhr hatte ein Spaziergänger verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Ausflugshütte gemacht und daraufhin die Polizei verständigt. Die späteren Ermittlungen mit dem Hüttenbesitzer ergaben schließlich, dass sich frische Aufbruchspuren an der Hütte befanden und versucht wurde, gewaltsam in die Hütte einzubrechen. Im Nahbereich der Hütte kontrollierte die Polizei dann drei Personen, gegen die sich nun auch die Ermittlungen richten. Es handelte sich hierbei um einen 21-Jährigen und einen 19-Jährigen aus Witzenhausen. In deren Beisein befand sich außerdem eine 17-Jährige aus Großalmerode. Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, die 17-Jährige wurde in die Obhut ihrer Eltern überstellt. Da bei der Durchsuchung der Personen bei dem 21-Jährigen auch Betäubungsmittel aufgefunden wurden, muss sich dieser außerdem wegen Drogenbesitz verantworten.

