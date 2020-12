Polizei Eschwege

POL-ESW: 72-Jähriger unterkühlt aber wohlbehalten wieder aufgefunden

Eschwege (ots)

Um 17:45 Uhr wird am späten gestrigen Nachmittag der 72-Jährige Bewohner eines Seniorenheimes in Bad Sooden-Allendorf als vermisst gemeldet. Aufgrund dessen, dass der Bewohner als orientierungslos eingestuft ist, wurde zunächst eine Suche im Umfeld des Seniorenheimes durchgeführt. Da diese jedoch ohne Erfolg verlief, wurde um 19:40 Uhr die Polizei informiert, die ebenfalls noch mal das Seniorenheim und das Umfeld absuchte.

Rettungshundestaffel angefordert

Die Anforderung des Polizeihubschraubers scheiterte an dem aufkommenden Nebel, so dass an dem Abend noch die Rettungshundestaffel Werra-Meißner angefordert wurde. Diese traf gegen 23:00 Uhr mit einem Mantrailer-Hund am Einsatzort ein.

Zwischenzeitlich waren bereits die angrenzenden Waldwege durch mehrere Streifen der Polizeidirektion Werra-Meißner abgesucht worden, was ebenfalls nicht zum Auffinden des vermissten 72-Jährigen führte.

Mantrailer findet Vermissten

Nach Eintreffen der Rettungshundestaffel wurde diese in den Einsatzraum eingewiesen, so dass dann durch den Mantrailer die Suche nach dem Vermissten aufgenommen werden konnte. Nachdem der Hund die Spur aufgenommen hatte, führte dies bereits nach wenigen Minuten zum Erfolg.

Der Vermisste konnte auf einem benachbarten Grundstück "Hinter dem Wehr" unterhalb eines Abhangs in einem Gebüsch durch den Mantrailer-Hund aufgespürt werden. Aufgrund der Witterung und des mehrstündigen Liegens in dem Gebüsch stellten die angeforderten Rettungskräfte eine Unterkühlung bei dem 72-Jährigen fest, worauf er in das Klinikum Werra-Meißner gebracht wurde.

